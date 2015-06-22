نقابة المعلمين المستقلة تطالب بحماية مديرى المدارس من التعدى عليهم

طالب أحمد عطية وكيل نقابة المعلمين المستقلة العامة بحماية مديرى المدارس من تعدى المواطنين أصحاب المصالح عليهم.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ظهر أمس الأحد، إنه صدر قرار من رؤساء المدن بالإشراف على الإدارات الخدمية ومتابعة عملية لحضور والانصراف والانضباط وبناء عليه قامت لجان مكلفة بالمتابعة بالتشطيب على بعض العاملين بالمدارس وواجه مديرى المدارس إهانات واعتداءات من العاملين بالمدارس جراء تغييبهم.

وأوضح أنه من الوقائع العملية التى رصدتها النقابة ما حدث بمدرسة الأنصارى الابتدائية بمدينة المنزلة، حيث تم تغييب مدرسة تدعى (ش م ف) والتى استدعت زوجها وأبناءها الذين تعدوا على مدير المدرسة بالسب والقذف والضرب، ما حذا بمدير المدرسة لتحرير المحضر رقم 4098 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة المنزلة.

وطالب أن تعطى صلاحيات أكبر لمديرى المدارس وأن يلبى الأمن نداءهم بسرعة حال إبلاغ مدير المدرسة عن أى تعد عليه.