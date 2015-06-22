أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقابة المعلمين المستقلة تطالب بحماية مديرى المدارس من التعدى عليهم

Google+ Print
نقابة المعلمين المستقلة تطالب بحماية مديرى المدارس من التعدى عليهم نقابة المعلمين المستقلة تطالب بحماية مديرى المدارس من التعدى عليهم
طالب أحمد عطية وكيل نقابة المعلمين المستقلة العامة بحماية مديرى المدارس من تعدى المواطنين أصحاب المصالح عليهم.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ظهر أمس الأحد، إنه صدر قرار من رؤساء المدن بالإشراف على الإدارات الخدمية ومتابعة عملية لحضور والانصراف والانضباط وبناء عليه قامت لجان مكلفة بالمتابعة بالتشطيب على بعض العاملين بالمدارس وواجه مديرى المدارس إهانات واعتداءات من العاملين بالمدارس جراء تغييبهم.

وأوضح أنه من الوقائع العملية التى رصدتها النقابة ما حدث بمدرسة الأنصارى الابتدائية بمدينة المنزلة، حيث تم تغييب مدرسة تدعى (ش م ف) والتى استدعت زوجها وأبناءها الذين تعدوا على مدير المدرسة بالسب والقذف والضرب، ما حذا بمدير المدرسة لتحرير المحضر رقم 4098 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة المنزلة.

وطالب أن تعطى صلاحيات أكبر لمديرى المدارس وأن يلبى الأمن نداءهم بسرعة حال إبلاغ مدير المدرسة عن أى تعد عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365