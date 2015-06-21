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حملة "معًا لمسيرة الإصلاح" بالإسكندرية تطلق مبادرة لجمع القمامة من المنازل

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حملة "معًا لمسيرة الإصلاح" بالإسكندرية تطلق مبادرة لجمع القمامة من المنازل حملة "معًا لمسيرة الإصلاح" بالإسكندرية تطلق مبادرة لجمع القمامة من المنازل
أطلقت حملة معًا لمسيرة الإصلاح بالإسكندرية بالتعاون مع جمعية اللواء للتنمية والتطوير، مبادرة "نظافتها مسئوليتنا" والتى تهدف إلى جمع القمامة من المنازل والمحلات التجارية من قبل فريق عمل من الشباب.

من جانبه قال إيهاب أبو كليلة، منسق حملة معًا لمسيرة الإصلاح، إن السبب الرئيسى لتدشين هذه الحملة هو رفع مستوى الخدمات البيئية لسكان الإسكندرية ورفع مستوى الوعى البيئى للحفاظ على نظافة المنازل والشوارع ليكون المشروع نواة لباقى المجتمع المدنى للاقتداء به، كما تم الدفع بعدد 4 سيارات نقل لرفع القمامة تبرعًا من مدارس براعم طيبة الخاصة وذلك إسهامًا منهم لإنجاح هذا المشروع الخدمى ليكون شعار سكان الإسكندرية مدينة نظيفة.
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