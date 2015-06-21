إصابة 3 وضبط 12 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية فى مشاجرة بين عائلتين بمدينة الواسطى شمال بنى سويف، اليوم الأحد، وضبطت القوات 12 شخصًا من أفراد العائلتين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية.

وتلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الشرطة الى مكان المشاجرة وتمكنوا من السيطرة عليها، وضبط 12 من المشاركين فيها من الطرفين، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية عبارة عن فرد خرطوش، وفرض كردون أمنى حول منازل العائلتين منعًا لتجدد الاشتباكات.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة وقعت بين عائلتى الصيادين والغنايم بمدينة الواسطى، بسبب مشاجرة بين شباب العائلتين على ترابيزة بلياردوا تطورت لأستخدام الاسلحة النارية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، وتم نقلهم لمستشفى الواسطى المركزي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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