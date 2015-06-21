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إحباط تهريب 16 كيلو حشيش عبر البحر الأحمر بالغردفة

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إحباط تهريب 16 كيلو حشيش عبر البحر الأحمر بالغردفة إحباط تهريب 16 كيلو حشيش عبر البحر الأحمر بالغردفة
قالت مصادر أمنية إن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب قرابة 16 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل مناطق الشعاب المرجانية شمال الغردقة، دون القبض على متهمين.

وأضافت المصادر لــ"اليوم السابع" أن البداية كانت بورود معلومات لقوات حرس الحدود بمدينة الغردقة تتهم مجهولين بتهريب كمية كبيرة من الحشيش عن طريق البحر الأحمر وتخبأتها داخل الشعاب المرجانية وبضبط المخدر تبين أنه 80 فرش حشيش، تم التحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الكيماوى لفحصها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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