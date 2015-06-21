صورة - ماندزوكيتش يصل تورينو للانضمام إلى يوفنتوس

وصل الكراوتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم أتليتكو مدريد إلى مدينة تورينو الإيطالية لأجل إتمام الانضمام رسميا إلى يوفنتوس.

جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أكد في وقت سابق إن ناديه حدد ماندزوكيتش كبدل مناسب للراحل كارلوس تيفيز.

تيفيز على أعتاب العودة إلى بوكا جونيورز من جديد. ليتحرك يوفنتوس سريعا لجلب البديل.

وأكد نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وصول ماندزوكيتش إلى تورينو لأجل إتمام الانتقال رسميا.

وسيوقع ماندزوكيتش على عقد يمتد لأربع سنوات مع يوفنتوس مقابل 18 مليون يورو حسبما أكدته شبكة سكاي سبورت الإيطالية.