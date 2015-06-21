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لجنة ثلاثية تحدد صلاحية إقامة لقاء الأهلي والمصري في شرم الشيخ

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لجنة ثلاثية تحدد صلاحية إقامة لقاء الأهلي والمصري في شرم الشيخ لجنة ثلاثية تحدد صلاحية إقامة لقاء الأهلي والمصري في شرم الشيخ

سيشكل اتحاد الكرة لجنة خاصة تعاين صلاحية ملعب شرم الشيخ لاستضافة مباراة الأهلي والمصري في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإذاعة "الشباب والرياضة": "أجريت اتصالاً هاتفيًا بجمال علام رئيس الاتحاد، واتفقنا على تشكيل لجنة من 3 أعضاء لمعاينة الملعب".

وأضاف "ستضم اللجنة مندوبًا من لجنة المسابقات، ومندوبًا آخر من لجنة الحكام، للوقوف على مدى توافر الصلاحيات الأمنية حول الملعب".

وأشار إلى أن الممثل الثالث سيكون من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لدراسة كيفية بث المباراة من هذا الملعب.

ولفت مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلى أن لقاء الأهلي والمصري سيقام يوم 6 يوليو المقبل.

وكانت مباراة الدور الأول أقيمت بملعب الجونة، وانتهت بالتعادل 1/1، تقدم محمود عبد الحكيم للمصري، وتعادل للأهلي رمضان صبحي.

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