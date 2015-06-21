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كمين العلمين يضبط 60 طربة حشيش بحوزة سائق

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كمين العلمين يضبط 60 طربة حشيش بحوزة سائق كمين العلمين يضبط 60 طربة حشيش بحوزة سائق
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، والإدارة العامة للمرور، المعينين بتمركز الكيلو 8 طريق العلمين- وادى النطرون، من ضبط السيارة رقم 6681 أ ر ح، قيادة "علاء. ع"، 31 سنة، سائق، مقيم أسيوط، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 60 طربة لمادة الحشيش المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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