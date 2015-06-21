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"أوزوريس" دراسة جديدة فى ثلاثة مراكز على عقار الأوليسيو لعلاج فيروس C

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"أوزوريس" دراسة جديدة فى ثلاثة مراكز على عقار الأوليسيو لعلاج فيروس C "أوزوريس" دراسة جديدة فى ثلاثة مراكز على عقار الأوليسيو لعلاج فيروس C
أكد الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هناك دراسة جديدة تسمى "أوزوريس" فى ثلاثة مراكز على عقار الأوليسيو، والذى يتم تناوله مع عقار السوفالدى لعلاج فيروس سى، حيث يتم فيها تجربة عقار الأوليسيو على المرضى لمدد مختلفة.

وأشار الدكتور إمام إلى أن الدراسة يتم إجراؤها على 60 مريضا والهدف منها تقصير فترة العلاج لأقل من ثلاثة أشهر، موضحا أن هذة الدراسة بدأت يناير الماضى، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها نوفمبر المقبل.

وقال إن الدراسة تم إجراؤها على المرضى المصابين بالتليف الكبدى، والمرضى الذين لم يسبق لهم العلاج من قبل، والمرضى الذين لم يستجيبوا من قبل لعلاجات فيروس سى، مشيرا إلى أن هذة الدراسة يتم إجراؤها فى ثلاث مراكز وهم المعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة، ومعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، ومستشفى القاهرة الفاطمية.

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