إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى 4 مراكز بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له أن الوحدات المحلية لمراكز جهينة طما وطهطا وساقلتة شنت بالاشتراك مع مديرية الزراعة وشرطة المسطحات المائية وقوات الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍ علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

شملت الإزالات 9 حالات بمركز طما، و6 حالات بمركز طهطا، و5 بمركز ساقلتة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء عليها.