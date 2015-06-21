رفع 76 حالة إشغال طريق وضبط 9 قضايا تموينية فى حملة بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، فى تنفيذ العديد من المحاضر الإدارية المتعلقة بإشغالات الطرق العامة بجانب ضبط 9 قضايا مخالفات تموينية.

وذلك خلال حملة أمنية قام بالإشراف عليها العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، وبمعاونة شرطة المرافق والوحدات المحلية والتموين، حيث كان من نتائجها رفع (76) حالة إشغال بالطريق العام.

وتم ضبط (7) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط قضيتى عدم وجود سجل تجارى، تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.