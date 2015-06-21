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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التجميل والتطوير والنظافة

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التجميل والتطوير والنظافة بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التجميل والتطوير والنظافة
قام ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية اليوم يرافقه أبو السعود جهلان سكرتير العام الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية شملت منطقة المنايف ومدخل المحافظة من جهة الطريق الصحراوى الإسماعيلية – القاهرة "وصلة طريق فؤاد سعد الدين" وتفقد أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للشوارع والميادين والمحاور المرورية.

وتضمنت جولة المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار على جانبى الطريق وطلاء البلدورات وتركيب كشافات الإضاءة الجديدة الموفرة للطاقة.

وجاء ذلك استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية اليومية لمحافظ الإسماعيلية بغرض متابعة وتفقد أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الحدث التاريخى والعالمى الكبير وهو الافتتاح الأسطورى المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس القادم.

وأشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل خاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضاري للإسماعيلية

تركيب اللمبات الموفرة بمدخل الإسماعيلية -اليوم السابع -6 -2015
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تركيب اللمبات الموفرة بمدخل الإسماعيلية

المحافظ أثناء الجولة -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ أثناء الجولة

العمال يقومون بعمليات نظافة للطرق -اليوم السابع -6 -2015
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العمال يقومون بعمليات نظافة للطرق

عمليات دهان البلدورات وتجديد الأرصفة -اليوم السابع -6 -2015
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عمليات دهان البلدورات وتجديد الأرصفة

المحافظ مع العمال لمتابعة عمليات النظافة -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ مع العمال لمتابعة عمليات النظافة

تواصل أعمال النظافة بمدخل الإسماعيلية -اليوم السابع -6 -2015
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تواصل أعمال النظافة بمدخل الإسماعيلية


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