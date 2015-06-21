أحمد منصور يرفض ترحيله لمصر ويطلب نقله إلى لندن لحمله جنسية بريطانيا

قالت مصادر لليوم السابع إن أحمد منصور الإعلامى الإخوانى، المذيع بقناة الجزيرة، طلب من السلطات الألمانية تمكينه من الاتصال بسفير بريطانيا لدى برلين لأنه يحمل الجنسية البريطانية.

وأشارت المصادر إلى أن منصور الذى صدر ضده اليوم قرار من قاضى التحقيق فى برلين بتجديد حبسه حتى غد الاثنين، طلب عدم ترحيله إلى مصر، وأن تقوم السلطات الألمانية بترحيله إلى لندن بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبى المنظمة لهذه الحالات، وأنه طلب الاتصال بالسفير البريطانى ليتدخل فى الأمر لإخلاء سبيله أو الضغط لترحيله إلى لندن باعتباره مواطناً بريطانياً.