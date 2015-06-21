أحمد منصور يرفض ترحيله لمصر ويطلب نقله إلى لندن لحمله جنسية بريطانيا

قالت مصادر لليوم السابع إن أحمد منصور الإعلامى الإخوانى، المذيع بقناة الجزيرة، طلب من السلطات الألمانية تمكينه من الاتصال بسفير بريطانيا لدى برلين لأنه يحمل الجنسية البريطانية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت المصادر إلى أن منصور الذى صدر ضده اليوم قرار من قاضى التحقيق فى برلين بتجديد حبسه حتى غد الاثنين، طلب عدم ترحيله إلى مصر، وأن تقوم السلطات الألمانية بترحيله إلى لندن بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبى المنظمة لهذه الحالات، وأنه طلب الاتصال بالسفير البريطانى ليتدخل فى الأمر لإخلاء سبيله أو الضغط لترحيله إلى لندن باعتباره مواطناً بريطانياً.