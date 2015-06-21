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ليبيا بين قائمة أكثر 25 دول هشة حول العالم بسبب الفوضى وتنظيم داعش

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ليبيا بين قائمة أكثر 25 دول هشة حول العالم بسبب الفوضى وتنظيم داعش ليبيا بين قائمة أكثر 25 دول هشة حول العالم بسبب الفوضى وتنظيم داعش
جاءت ليبيا ضمن قائمة أكثر 25 دولة هشة حول العالم، وفقا للتقرير السنوى لـ«مؤشر الدول الهشة» لعام 2015، وقال التقرير الذى أصدره صندوق السلام الأمريكى ونشر هنا بطرابلس اليوم، جاءت ليبيا فى المركز رقم 25 أكثر دولة هشة حول العالم، متقدمة على دول مثل اليمن والعراق وجنوب السودان التى تصدرت القائمة. لكن التقرير أشار إلى تراجع تصنيف ليبيا 16 مركزًا مقارنة بالعام 2013 بسبب غياب الشرعية والأمن وحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن استمرار عمليات القتال والتفكك داخل الدولة بسبب التنافس بين الحكومتين على مدار العام الماضى من أهم اسباب زعزعة استقرار ليبيا ووضعها ضمن القائمة بالإضافة إلى ظهور تنظيم داعش وسيطرته على عدد من المناطق وسط الفوضى التى تعم الدولة، وتسبب ذلك فى انخفاض إنتاج النفط بشكل ملحوظ ليقارب مستويات الإنتاج العام 2013.

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مصر 365

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