السيطرة على حريق اندلع بمطبعة فى المعتمدية بكرداسة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم مطبعة بمنطقة المعتمدية بكرداسة بعد قرابة 3 ساعات من التهام النيران لمحتويات المطبعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقى اللواء مجدى الشلقاني مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمطبعة بمنطقة المعتمدية بكرداسة، وعلى الفور أمر بانتقال 4 سيارات إطفاء نجحت فى محاصرة النيران وإخماد الحريق الذى امتد بسرعة كبيرة نظرا لوجود كميات كبيرة من الورق، وتم السيطرة عليها وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.