السيطرة على حريق اندلع بمطبعة فى المعتمدية بكرداسة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم مطبعة بمنطقة المعتمدية بكرداسة بعد قرابة 3 ساعات من التهام النيران لمحتويات المطبعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء مجدى الشلقاني مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمطبعة بمنطقة المعتمدية بكرداسة، وعلى الفور أمر بانتقال 4 سيارات إطفاء نجحت فى محاصرة النيران وإخماد الحريق الذى امتد بسرعة كبيرة نظرا لوجود كميات كبيرة من الورق، وتم السيطرة عليها وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.