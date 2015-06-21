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التحفظ على ضابط ضرب نائب مدير بنك لرفضه صرف شيك ببطاقة منتهية فى سوهاج

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التحفظ على ضابط ضرب نائب مدير بنك لرفضه صرف شيك ببطاقة منتهية فى سوهاج التحفظ على ضابط ضرب نائب مدير بنك لرفضه صرف شيك ببطاقة منتهية فى سوهاج
تمكن ضباط قسم مباحث ثان سوهاج من التحفظ على ضابط شرطة من قوة تأمين مطار سوهاج الدولى عقب قيامه بالتعدى بالضرب على نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح بجسم سلاحه الشخصى مما نتج عنه إصابته، وتم عمل تقرير طبى بمستشفى سوهاج العام يفيد بإصابته بجرح قطعى بالرأس وتم عمل 3 غرز له وتقدم عقب ذلك ببلاغ للمحامى العام ليتولى التحقيق فى الواقعة، وعلل سبب ذلك رفضه صرف شيك شخصى للضابط المذكور ببطاقة منتهية الصلاحية .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من إدارة النجدة يفيد تعدى ضابط على نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بتقدم ع م خ نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح ببلاغ ضد ضابط شرطة يدعى إسلام م ملازم أول من قوة تأمين مطار سوهاج الدولى يتهمه فيه بالتعدى فيه بالضرب عليه مكتبه بجسم سلاحه الشخصى .

و أشار نائب مدير البنك فى بلاغه أن الضابط مرتكب الواقعة حضر إلى البنك لصرف شيك شخصى ورفض موظف الشباك صرف الشيك بسبب إنتهاء بطاقته الشخصية فطلب الضابط من الموظف أن يوجهه لأحد المسئولين بالبنك وأثناء ذلك رفض مدير البنك صرف الشيك له لذات السبب فقام بالتعدى عليه بالضرب بجسم سلاحه الشخصى .

تم التحفظ علىى الضابط المذكور والسلاح المستخدم بقسم ثان سوهاج وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأشارت التحريات أن الضابط المذكور توجه للبنك لصرف شيكه الشخصى وهو فى راحة خدمته ولم يكن على قوة العمل .

وعلى جانب آخر علم اليوم السابع أن هناك مساعى للصلح بين الطرفين يقودها بعض القيادات.
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