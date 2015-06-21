القوات العراقية تقصف منطقة الكرمة فى محافظة الأنبار بالمدفعية

قصفت القوات العراقية المشتركة اليوم الأحد بالمدفعية منطقة الكرمة شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق، بعد موجة نزوح سكان المنطقة عنها.

وقالت مصادر أمنية ومحلية أن تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلت للقوات المشتركة من القوات المسلحة مدعومة بقوات الحشد الشعبى والعشائر فى محافظة الأنبار لمواجهة داعش، مشيرة إلى وجود خطوات ايجابية لتسليح القوات من قبل إيران وروسيا.

وأضافت: أن الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة وإمدادات ضرورية للقوات المشتركة فى الأنبار، وهى جادة فى تسليح كافة الأطراف التى تقاتل داعش تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وفق آليات محددة.

من جهة أخرى، قتل ضابط بقوات "البيشمركة" الكردية اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب قضاء طوزخورماتو شمالى العراق.

وقالت مصادر عسكرية كردية أن مسئول غرفة عمليات اللواء السادس للبيشمركة المقدم بكر خضر قتل نتيجة جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق بالقرب من قرية "الزرقة" كما اصيب ضابط آخر برتبة ملازم.

وأضاف: أن الانفجار وقع عندما كان القائد وعدد من ضباط البيشمركة يحاولون ابطال مفعول عبوات ناسفة زرعها داعش بالقرب من قرية الزرقة بقضاء طوزخورماتو.

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