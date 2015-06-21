جنايات السويس تؤجل محاكمة 20 إخوانيا إلى 6 سبتمبر القادم

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة اليوم الأحد تأجيل القضية رقم 811 لسنة 2013 جنايات الأربعين المتهم فيها 20 إخوانيا متهمين فى أحداث 6 أكتوبر 2013 التى شاهدتها المحافظة إلى 6 سبتمبر القادم، لحين حضور عدد من المتهمين من محبسهم لعدم حضورهم جلسة اليوم.

كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على عضو اليسار وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان، عقدت بحضور 11 متهما وهناك 9 آخرين هارين.

ويواجة المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة أكتوبر 2013 الماضي بدائرة الأربعين ، بمشاركة عناصر الإرهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة وإحزار أسلحة نارية بقصد استعمالها فى الغخلال بنظام الامن.