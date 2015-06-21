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تعرف على أسباب ظهور الدمامل وطرق علاجها

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تعرف على أسباب ظهور الدمامل وطرق علاجها تعرف على أسباب ظهور الدمامل وطرق علاجها
عند قدوم فصل الصيف قد يصاب العديد من الأشخاص ذوى البشرة الحساسة بظهور "دمامل" فى أجسامهم، فما هى أسبابها ظهوره وطرق علاجها للتخلص من هذه المشكلة؟.

وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الدمامل التى تصيب الإنسان سواء الكبار أو الصغار، تحدث نتيجة لاختراق أنواع من البكتريا للجلد وتكاثرها و نموها على الجلد.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن هذه البكتريا تتسبب فى الإصابة بالتهاب موضعى على الجلد، فيقوم الجسم بالدفاع عن نفسه من خلال زيادة عدد كرات الدم البيضاء والتى تقوم بالهجوم على تلك الميكروبات ونتيجة هذه المعركة يحدث موت لعدد من الخلايا البيضاء فتظهر على هيئة كتل صديدية ليتحول الالتهاب فى النهاية إلى حجم يأخذ الشكل الكروى ويوجد فى منتصفه الكتلة الصديدية التى تأخذ شكل راس بيضاء.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الشخص المصاب بالدمامل يشعر بحرقان فى الجلد وارتفاع فى درجة الحرارة وصداع، ويعد استخدام المراهم والمضادات الحيوية هى أفضل علاج للدمامل.
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