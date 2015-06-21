طلاب الثانوية بالمدارس الفرنسية يشتكون من الأحياء..ومدرس يرصد 17خطأ

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالمدارس الفرنسية، من امتحان مادة الأحياء بالثانوية العامة نظام حديث، حيث أكد الطلاب أن الامتحان ضم عدد كبير من الأخطاء نتيجة سوء ترجمة أسئلة الامتحان من اللغة العربية إلى الفرنسية وهو ما تسبب فى أخطاء فادحة احتوتها صفحة الامتحان نتيجة سوء الترجمة.

ورصد شريف لطيف مدرس أول الأحياء بمدرسة القلب المقدس بغمرة، "أحد مدارس اللغة الفرنسية"، 17 خطأ فى امتحان المادة نتيجة الترجمة الخطاء لبعض المصطلحات والكلمات التى تغير من معنى السؤال، حيث تم إرسال التقرير إلى مستشار مادة الأحياء المسئول عن التصحيح.

وأوضح شريف لطيف مدرس أول الأحياء بمدرسة القلب المقدس بغمرة، أن امتحان الأحياء احتوى على 17 خطأ نتيجة ترجمته من العربية إلى الفرنسية بشكل خاطئ تسبب فى تغيير سياق ومفهوم العديد من الأسئلة، مؤكداً أن الوزارة تستعين بأشخاص غير محترفين فى الترجمة.

وتابع مدرس أول الأحياء بمدرسة القلب المقدس بغمرة، أن نفس الشخص الذى قام بترجمة امتحان مادة الأحياء من العربية إلى الفرنسية لطلاب المدراس الفرنسية، هو من سيقوم بترجمة امتحانات المواد المقبلة بما سيحتم تكرار نفس الأخطاء، لافتا إلى أنه تواصل مع مستشار المادة المسئول عن التصحيح، وأرسل له نسخة من الأخطاء، والذى وعد بمراعاة التصحيح.

وقال إيهاب أبو زيد ولى أمر طالب إن الطلبة صدموا من الأخطاء الموجودة فى الامتحان، لافتا إلى أن طلاب المدارس الفرنسية يؤدون كافة الامتحانات باللغة الفرنسية، وذلك بعد ترجمة ورقة الامتحان إلى الفرنسية، إلا أن امتحان مادة الأحياء بعد ترجمته احتوى على أخطاء فادحة لغوية وأخطاء فى الترجمة، لافتا إلى أنهم سيتقدمون ببلاغ ضد الوزارة نتيجة الأخطاء.

- واتس آب اليوم السابع: أخطاء فى ترجمة "الأحياء" بالفرنسية للثانوية العامة

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