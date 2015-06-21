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مقتل عنصر أمن كردى فى تفجير انتحارى استهدف مدينة القامشلى

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مقتل عنصر أمن كردى فى تفجير انتحارى استهدف مدينة القامشلى مقتل عنصر أمن كردى فى تفجير انتحارى استهدف مدينة القامشلى
قتل شخص وأصيب ثلاثة اخرون بجروح فى تفجير انتحارى بحزام ناسف استهدف اليوم الاحد مدينة القامشلى فى شمال شرق سوريا، وفق ما اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة أن "ارهابيا انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه قرب فندق هدايا وسط مدينة القامشلي"، ما تسبب "بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية فى المكان".

وتحدث المرصد السورى لحقوق الانسان من جهته فى بريد الكترونى عن "تفجير عنصر من تنظيم داعش نفسه بحزام ناسف فى مقر لقوات الامن الداخلى الكردية (الأسايش) يقع خلف فندق هدايا وسط مدينة القامشلي".

وقال أن التفجير ادى إلى مقتل عنصر كردى وجرح نحو عشرة اخرين.

وبحسب المرصد، استهدف التفجير مقرا للقوات الكردية يقع بالقرب من فندق هدايا الذى تستخدمه كمقر للبلدية.
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