تحالف سعودى أمريكى لتنفيذ 5 مشاريع لإنتاج 59 ألف ميجاوات من الكهرباء بمصر

كشف تحالف سعودى أمريكى عن طرح خمسة مشاريع لإنتاج أكثر من 59 ألف ميجاوات وات من الطاقة الكهربائية فى مصر بنظام حق الانتفاع BOT بالإضافة إلى توفير نحو نصف مليون فرصة عمل.

وأوضح خالد بن عبد العزيز الدوسرى الرئيس التنفيذى لركن المعرفة أنه اجتمع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الدكتور محمد شاكر وعدد من وكلاء الوزارة وكبار المسئولين فى وزارة الكهرباء المصرية بحضور الشريك الأمريكىPeter Briger، رئيس شركة Hydrominالأمريكية.

وقد أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى عن سعادته لما شاهده من عرض متميز لمشاريع الطاقة المتجددة من قبل التحالف السعودى الأمريكى، وقال: إن مصر تسعى لتطوير شبكتها الكهربائية من خلال أحدث الوسائل المتجددة فى مجال الطاقة لتوفير الطاقة الكهربائية.

واوضح خالد بن عبد العزيز الدوسرى أن المشاريع الخمسة هى: الطاقة النووية السلمية لإنتاج نحو 45 ألف ميجاوات، الطاقة من الرياح والثالثة من المياه لإنتاج 8 آلاف ميجاوات، والرابعة إنتاج الطاقة من البايموس بنحو ألفى ميجاوات، وأخيرا إنتاج الطاقة من القمامة بأكثر من أربعة آلاف ميجاوات فى كل من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ.

وأعرب الدوسرى عن أمله فى تنفيذ هذه المشاريع فى مصروتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والتحالف السعودى الأمريكى بعد إرسال وفد من علماء الطاقة بالشركة إلى مصر لتحديد المواقع على الطبيعة وإجراء دراسة الجدوى للمشاريع ثم رفعها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها لن تكلف الحكومة المصرية كونها تنفذ بنظام الـ BOT وقال لقد كانت مصر من أوائل الدول العربية لتنفيذ هذا المشروع لتميز العلاقات التى تربط السعودية، بمصر بالإضافة إلى مكانة وثقل مصر الإقليمى والدولى، وأضاف أن هناك بعض الدول الكبرى فى العالم تسعى للحصول على مثل هذه التقنيات والمشاريع الحديثة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال بيتر بريجر رئيس مجلس إدارة شركة Hydrominالأمريكية، إن التحالف يمتلك أجهزة ومعدات مزودة بأحدث التقنيات التى تخزن أى كميات من الطاقة المنتجة لاستخدامها فى أى وقت مما يساهم فى منع أى إهدار للطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها.

وذكر بيتر بريجر أن الشركة السعودية بالتعاون مع شركة هيدرومين الأمريكية طرحت على الحكومة المصرية توربينات لإنتاج الطاقة من الرياح والمياه وهى أفضل بنسبة 800 فى المائة عن مثيلتها فى السوق حاليا مشيرا إلى أنها ستزود مصر بطاقة تقدر بـ 8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وأضاف أن أسعارها تنافسية جداً وهى أقل من الحالية الإضافة إلى أنها دون أى أضرار بيئية.

وبين Lawson Eugene Guffey المدير المشارك فى ركن المعرفة أنه تم عرض مشروع إنتاج الطاقة من النفايات فى كل من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ لإنتاج أكثر من 3 آلاف ميجاوات، وقال إن هذا المشروع سيزيل تقريباً كافة أكوام وتجمعات القمامة اليومية التى تخرج من هذه المحافظات وستصبح شيئا من الماضى مما يسمح للبيئة أن تبقى نظيفة.

وأكد الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن مثل هذه المشاريع مهمة بالنسبة لمصر وأكد على أهمية التعاون مع هذا التحالف لنقل مثل هذه التقنيات إلى مصر بهدف توفير الطاقة الكهربائية بمختلف الوسائل.

وحضر لقاء التحالف السعودى الأمريكى فى مكتب وزير الكهرباء د محمد شاكر كل من: الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء، مهندس جابر دسوقى مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء، مهندسة مها مصطفى عوض وكيل وزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليمانى وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والمهندس أحمد مهنية وكيل الوزارة للمتابعة والهيئات، والمهندسة لمياء يوسف عبد الحكيم رئيس قطاع بالوزارة.

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