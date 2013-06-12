أبوالعلا ماضي: يجب علينا بناء مصر والابتعاد عن العنف

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

قال المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إن الخروج على الحاكم بالسلاح هو "الحرام"، ولكن المظاهرات السلمية ليس فيها أي شيء، وتابع إن "العنف من أي الأطراف سواء مؤيدة أو معارضة، مرفوض ولا يقبله أحد".

وتابع في لقائه مع منى الشاذلي، على قناة mbc مصر، في برنامج "جملة مفيدة"، أن هناك دعوات خرجت اليوم للخروج في مظاهرات يوم 21 يونيو لتأييد الرئيس، خاصة أنه لن يكمل رئيس مدته الرئاسية، إن فتحنا الباب بشأن عدم استكمال الرئيس محمد مرسي لمدته الرئاسية، وطالب ماضي، من الجميع الوقوف صفا واحدا من أجل بناء مصر والابتعاد عن العنف.