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"فيرسكان".. أحدث تقنية تكشف من خلال نقطة دم تاريخ الفيروسات بجسم الإنسان

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"فيرسكان".. أحدث تقنية تكشف من خلال نقطة دم تاريخ الفيروسات بجسم الإنسان "فيرسكان".. أحدث تقنية تكشف من خلال نقطة دم تاريخ الفيروسات بجسم الإنسان
توصل فريق من الباحثين فى جامعة "هارفارد" ومعهد "هوارد هيوج" الطبى فى ولاية بوسطن الأمريكية إلى أحدث تقنية تكنولوجيا حديثة تسمح عن طريق نقطة دم واحدة ببحث وكشف العدوى الفيروسية الموجودة أو التى أصابت مريض، والتى تعرف باسم "فيرسكان" مما يجعلها ثورة حقيقية فى عالم التحاليل الطبية.

وقد تمت تجربة التقنية الحديثة بنجاح على حوالى 569 شخصا فى الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وبيرو وتايلاند.

جدير بالذكر أن ثمن عينة الدم التى تؤخذ لكى يتم تحليلها بتقنية "فيرسكان" تصل إلى 25 دولارا.
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