علماء يكتشفون جينات جديدة تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى خلل جينى يسبب نقص مناعة وراثى يدفع الأطفال المصابين إلى نمط فريد من العدوانية، والتهابات قاتلة فى وقت مبكر من الحياة.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم بأن الطفرة الجينية المتواجدة فى جين DOCK2يعمل على تعطيل العديد من الميزات فى الجهاز المناعى، وفقا للأبحاث التى أجريت على خمس عائلات.

فقد كشف الباحثون فى معرض أبحاثهم التى نشرت فى مجلة "نيوإنجلاند" الطبية أن النقص فى جين DOCK2 يمكن الكشف بين حديثى الولادة إلا أنه غير قابل للشفاء مع زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم HSCT.

وقال لويجى نوتراندلو- أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة- إنه على الرغم من نقص المناعة الخلقية والأمراض النادرة، قد تمت دراسة الاضطرابات أساسا فى تحديد الآليات الرئيسية التى تحكم تطور الجهاز المناعى وكيفية أنه يساعد على محاربة العدوى.

ونقص المناعة الوراثية هو مجموعة من الظروف المدمرة حيث الطفرات فى جينات معينة تسبب العيوب سواء الوظيفية أو تتداخل مع مكونات الجهاز المناعى للمريض.