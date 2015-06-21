عادات ضارة نفعلها يوميا فى رمضان تضر القلب وقد تسبب الموت المبكر

عندما نسمع عن أمراض القلب فإن أول ما يتطرق إلى أذهاننا بخصوص العوامل التى تؤدى إليها: الأطعمة الدهنية وارتفاع ضغط الدم والضغوط العصبية والنفسية، ولكن حسب تقرير طبى نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى فإن هناك عاملا آخر غفلنا عنه يضر بقلبنا ويرفع فرص الوفاة المبكرة.

وأشار التقرير أن إحدى الدراسات الحديثة التى أشرف عليها باحثون من إسبانيا قد أشارت أن الأشخاص البالغين الذين يشاهدون التلفزيون لمدة 3 ساعات أو أكثر خلال اليوم ترتفع نظرياً فرص تعرضهم للوفاة المبكرة بمعدل الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لوقت أقل.

وشملت الدراسة 13 ألف شخص من خريجى جامعة إسبانيا، يبلغ متوسط عمرهم 37 عاما، وكشفت النتائج أنه قد ارتفعت فرص الوفاة بأمراض القلب، وكما ارتفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة الضعف حال مشاهدة التلفزيون 3 ساعات فى اليوم أو أكثر.

وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية ونشرت فى عام 2011 ، حيث أشارت أن كل ساعتين مشاهدة التلفزيون يرفعان فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، وكما ترتفع فرص الإصابة بمرض السكر بنسبة 20% .

ويأتى هذا التقرير فى الوقت الذى يمكث فيه الكثير من المواطنين المصريين والعرب ساعات طويلة أمام شاشة التلفاز خلال شهر رمضان الكريم لمتابعة العديد من المسلسلات وبرامج الطبخ والمسابقات .