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مواطن يتقدم ببلاغ بتغيب زوجته بالدقهلية ويتهم شابا بتحريضها على الهروب

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مواطن يتقدم ببلاغ بتغيب زوجته بالدقهلية ويتهم شابا بتحريضها على الهروب مواطن يتقدم ببلاغ بتغيب زوجته بالدقهلية ويتهم شابا بتحريضها على الهروب
تقدم مواطن بقرية كفر عبد الشهيد التابعة لمركز ميت غمر، ببلاغ يفيد تغيّب زوجته عن المنزل متهما أحد شباب القرية بتحريض زوجته على الهروب.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بتقدم أمير عبد السيد إبراهيم، مقيم بقرية كفر عبد الشهيد التابعة لمركز ميت غمر، ببلاغ يفيد تغيّب زوجته إنجى سامى إبراهيم 22 سنة عن المنزل.

وأكد الزوج فى بلاغه أن زوجته أخذت كل مصوغاتها وملابسها معها، متهما أحد شباب القرية ويدعى "حافظ. ش. ح" بتحريض زوجته على الهروب بعد تغيب الشاب عن القرية فى نفس توقيت تغيب زوجته، وتم تحرير المحضر رقم 6001 إدارى مركز ميت غمر.

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مصر 365