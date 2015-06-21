إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بطريق النقرة كوم أمبو

استقبلت منذ قليل مستشفى كوم أمبو المركزى 9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة، حيث تراوحت الإصابات ما بين الخطيرة والمتوسطة وجار تقديم الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة كبوت على طريق كوم أمبو النقرة ناحية قرية الحكمة شرق مركز كوم أمبو، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، كما هرعت لمكان الحادث أيضا فرقة إسعافية مكونة من 8 سيارات مجهزة وقامت بنقل المصابين لمستشفى كوم أمبوالمركزى لتلقى العلاج.

وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.