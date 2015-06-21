أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بطريق النقرة كوم أمبو

Google+ Print
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بطريق النقرة كوم أمبو إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بطريق النقرة كوم أمبو
استقبلت منذ قليل مستشفى كوم أمبو المركزى 9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة، حيث تراوحت الإصابات ما بين الخطيرة والمتوسطة وجار تقديم الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة كبوت على طريق كوم أمبو النقرة ناحية قرية الحكمة شرق مركز كوم أمبو، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، كما هرعت لمكان الحادث أيضا فرقة إسعافية مكونة من 8 سيارات مجهزة وقامت بنقل المصابين لمستشفى كوم أمبوالمركزى لتلقى العلاج.

وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365