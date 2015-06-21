سقوط عصابة تخصصت فى ترخيص الدراجات البخارية المسروقة ببولاق أبو العلا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إعداد المستندات اللازمة وترخيص الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها بموجب خطابات المبايعة الصادرة من شركة المبلغ والتصرف فيها بالبيع للمواطنين حسنى النية، وتم إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى العميد عارف يونس مأمور قسم بولاق أبو العلا بلاغا من المواطن "محمود إبراهيم محمد" 33 سنة صاحب شركة حوا لاستيراد الدراجات البخارية، بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول مفاده طلب مبلغ 200 ألف جنيه مقابل تسليمه 20 خطاب مبايعة لدراجات بخارية خالية البيانات صادرة من الشركة ملكه.

ومن خلال مجاراة الجناة أمكن استدراجهم وضبطهم وتبين أنهم كل من "وائل م ص" 27 صاحب ورشة ومقيم محافظة القليوبية و"أحمد ع ص" 21 سنة ميكانيكى ومقيم محافظة القليوبية و"أيمن إ ح" 22 سنة ميكانيكى ومقيم محافظة القليوبية.

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع كل من "إسلام م ع" 27 مندوب مبيعات بشركة محمود عفيفى للدراجات البخارية ومقيم محافظة القليوبية و"عبد المنعم س ع" 31 عاطل ومقيم محافظة القليوبية، تخصص نشاطه فى إعداد المستندات اللازمة وترخيص الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها بموجب خطابات المبايعة الصادرة من شركة المبلغ والتصرف فيها بالبيع للمواطنين حسنى النية.

كما قرر الأول بتحصله على تلك الخطابات من الرابع مقابل مبلغ 200 جنيه لكل منها، والدراجات البخارية المبلغ بسرقتها من الخامس مقابل مبلغ 1000 جنيه للدراجة الواحدة، وبمواجهة المتهمين الثانى والثالث أيدا ما جاء بأقوال الأول، وتم استهداف الرابع والخامس بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين، وتم بإرشادهما ضبط 8 دراجات بخارية تم ترخيصها باسم المتهم الأول والرابع وبيعها لحسنى النية على وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.