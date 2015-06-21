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مصرع تاجر وإصابة شقيقيه فى مشاجرة مع محام بسبب قطع المياه بالقليوبية

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مصرع تاجر وإصابة شقيقيه فى مشاجرة مع محام بسبب قطع المياه بالقليوبية مصرع تاجر وإصابة شقيقيه فى مشاجرة مع محام بسبب قطع المياه بالقليوبية
شهدت قرية أبوسنة التابعة لمدينة قليوب مشاجرة عنيفة استخدم فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة شقيقيه بسبب قيام محام بقطع المياه على المجنى عليهم، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى لاتخاذ الإجراءات الطلبية اللازمة، وتحرر المحضر رقم 1971 إدارى قسم قليوب لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد سلامة مأمور قسم قليوب بالواقعة، انتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وتبين للرائد أحمد فاروق رئيس المباحث تبلغ قسم قليوب بحدوث مشاجرة بناحية أبو سنة – دائرة القسم بين كل من طرف أول: "خالد.ع" 46 سنة تاجر أدوات منزلية مصاب برش خرطوش بالجانب الأيسر، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة، و"طارق.ع " 52 سنة تاجر أدوات منزلية مصاب برش خرطوش بالوجه والصدر وأسفل الجانب الأيمن من الأمام "شقيق الأول"، وتم نقله لمستشفى الساحل بالقاهرة، و"محمد.ع" 33 سنة تاجر مصاب بجروح بالوجه شقيق الأول والثانى.

وطرف ثان: أحمد.م 25 سنة محامى ومنصور.ر هارب، وذلك على إثر خلافات الجيرة فيما بينهم، وقيام الطرف الثانى بغلق موتور المياه على الطرف الأول بقصد إجبارهم على ترك الشقة المستأجرة لهم.
>بسؤال الثالث من الطرف الأول أمام العقيد جمال اليغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، أيد ما جاء بالفحص.. وقرر بحدوث مشادة كلامية فيما بينهم لرغبة الطرف الثانى فى طردهم من الشقة سكنهم.. تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية صوبهم أحدثت إصابتهم ووفاة شقيقه، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الرابع والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة فارغة من ذات العيار.

وبمواجهته، أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب.

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مصر 365