للحوامل.. تعرفى على أنواع الحمل العنقودى وخطورته وإزاى تعرفيه؟

الحمل العنقودى أحد أنواع الحمل التى تتعرض له السيدات لأسباب مختلفة وينقسم الحمل العنقودى لنوعين الحمل العنقودى الكامل والجزئى .

حول الدكتور يقول الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إن الحمل العنقودى هو خلل فى كرموسومات الحمل يحدث بنسبة واحد فى كل ألف حمل، وغالبا يكون الحمل العنقودى داخل الرحم لكنه قد يحدث أحيانا داخل قناة فالوب أو المبيض كما يتميز بان أعرضه هى نفس اعراض الحمل العادى ولكن بصورة مبالغ فيها مثل :

>1)القىء الشديد .

>2) ارتفاع ضغط الدم منذ بداية الحمل .

>3) نزيف مهبلى فى الثلاث أشهر الاولى من الحمل .

>4)نزول كرات صغيرة مثل حبات العنب .

ويستكمل د. هشام قائلا "يتم تشخيص الحمل العنقودى من خلال عمل سونار و تحليل حمل رقمى على الحامل للتأكد من وجود جنين أو إجزاء من الجنين حيث ينقسم الحمل العنقودى إلى نوعين وهما ":

>حمل عنقودى كامل

>فى حالة الحمل العنقودى الكامل يكون نتيجة عدم وجود جنين فى الرحم نهائيا.

>حمل عنقودى جزئى

>بينما فى حالة الحمل العنقودى الجزئى يكون نتيجة الفحوصات وجود بعض إجراء من الجنين أو جنين مشوه.

يتابع د. هشام قائلا "يجب على الحامل فى حالة ملاحظتها ظهور الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المعالج لتشخيص حالتها الصحية وإنهاء الحمل عن طريق شفط الحمل ومتابعة إذا كان مكان الحمل تحول لورم خبيث عن طريق قياس هرمون الحمل .