محافظة الأقصر تكرم 700 من حفظة القرآن الكريم

تقيم محافظة الأقصر، فى العاشر من شهر رمضان المبارك، أكبر احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من جميع مراكز ومدن وقرى الأقصر، وذلك فى قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، والمقرر أن يزيد عددهم خلال التكريم لأكثر من 700 من حفظة القرآن.

ومن جانبه أكد حسن فهيم، منسق حفل تكريم حفظة القرآن الكريم أن مسابقة "آل الشاعر" للقرآن الكريم، والتى تعقد للعام 12 للتوالى، ستعقد حفل لتكريم حفظة القرآن كاملاً ونصف القرآن وربع القرآن وذلك فى 10 رمضان، والموافق 27 من يونيو الجارى.

وأضاف أن المسابقة تشرف عليها مديرية الأوقاف بالأقصر لتكريم 700 حافظ للقرآن، وذلك بحضور كل من محمد بدر، محافظ الأقصر، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل.