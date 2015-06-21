استشارى تغذية: السمنة الباب الرئيسى لانقراض الجنس البشرى

حذر الدكتور مجدى نزيه، استشارى التثقيف الغذائى بالمعهد القومى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم"، من السمنة قائلا: "دراسة أمريكية وصفت السمنة بأنها الباب الرئيسى لانقراض الجنس البشرى"، لافتا أن السهر يساعد على زيادة الوزن فى رمضان، بالإضافة إلى أن جرعة مقبولة من الشطه تعتبر إيجابية لتطهير القناة الهضمية ووقاية من مرض سرطان القولون.

من جانبها أكدت د. إيمان كامل، استشارى تغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه نتيجة للتناول الخاطئ للطعام يوجد حاليا 26 بين كل 100 فرد يعانون من الضغط، مطالبة من يعانون من الاكتئاب تناول "ديك رومى" لأن به مادة "التربتوفان" الذى يصنع منها العقار المضاد للاكتئاب يحتوى على الكثير من الأحماض الأمينية.