"واتس آب اليوم السابع": اشتعال النيران بسيارة أعلى طريق المحور

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورة لاحتراق سيارة ملاكى على طريق المحور، وتكشف اشتعال النيران بها، ولم يصرح القارئ بسبب اشتعال النيران بالسيارة أو حدوث إصابات أو حالات وفاة نتيجة احتراق السيارة.

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