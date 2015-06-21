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"الإيكونوميست": الدروز يخرجون إسرائيل عن موقفها المحايد إزاء الصراع السورى

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"الإيكونوميست": الدروز يخرجون إسرائيل عن موقفها المحايد إزاء الصراع السورى "الإيكونوميست": الدروز يخرجون إسرائيل عن موقفها المحايد إزاء الصراع السورى
نوهت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية عن التزام إسرائيل المدروس بالحياد إزاء الحرب الأهلية المشتعلة فى سوريا المتاخمة على مدى عمرها الذى تخطى الأربع سنوات.

وقالت فى تحليل إخبارى على موقعها الإلكترونى إنه باستثناء عدد من الضربات الجوية على مواكب قالت إسرائيل إنها ناقلة للأسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية، فإن الدولة اليهودية لم تناصر طرفا على آخر فى هذه الحرب.

وتوقعت المجلة أن هذا الموقف الإسرائيلى قد يتغير؛ راصدة تحذير إسرائيل مؤخرا من أنها قد تتخذ موقفا إذا ما تعرضت أقلية الدروز السورية للخطر.

ونبهت "الإيكونوميست" على أن أكثر من مليون درزى يعيشون فى الشرق الأوسط، وأن ثلثى هذا العدد يعيشيون فى سوريا، فيما يتوزع الثلث المتبقى فى كل من لبنان وإسرائيل والأردن.

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