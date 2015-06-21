وحدة أرمنت الصحية: بدء حملة تطعيم أطفال الأقصر ضد مرض الحصبة قريباً

أكد محمد بغدادى المتحدث الإعلامى لإدارة أمنت الصحية، جنوبى محافظة الأقصر، أنه يجرى الاستعداد لأكبر حملة قومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة على مستوى محافظة الأقصر، خلال الفترة المقبلة، ولمدة 15 يوماً، وذلك بغرض تطعيم 26 مليون طفل بجميع أنحاء مصر

وأضاف محمد بغدادى المتحدث الإعلامى لإدارة أرمنت الصحية: "الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من سن 9 أشهر حتى 10 سنوات، وذلك ضمن الحملة القومية لوزارة الصحة التى تستهدف تطعيم 26 مليون طفل ضد الحصبة بـ26 مليون جرعة".

وأوضح بغدادى، أن حملات التطعيم ستتم فى الريف من خلال المرور على المنازل، أما فى المدن فهناك فرق متحركة فى الشوارع، مع وجود فرق ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مشدداً على أن الحملات القومية لتطعيم الأطفال ستستمر فى عملها من الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءاً.