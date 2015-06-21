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لو طفلك عنده جفاف.. إديله بطاطس مهروسة وابعديه عن الكوسة والملوخية

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لو طفلك عنده جفاف.. إديله بطاطس مهروسة وابعديه عن الكوسة والملوخية لو طفلك عنده جفاف.. إديله بطاطس مهروسة وابعديه عن الكوسة والملوخية
الجفاف من أهم وأخطر الحالات المرضية التى تصيب الأطفال، ومن المعروف أن الجفاف عرض لمرض، وليس مرضا بحد ذاته وغالبا ما يتعرض الأطفال للجفاف نتيجة إصابتهم بالنزلات المعوية، والتى تصحبها حالات من القيء والإسهال.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال، يوضح أشهر العلامات التى تشير إلى تعرض الطفل لحالة من الجفاف وأيضا طرق العلاج:

علامات إصابة الأطفال بالجفاف:


>1- شعور الطفل بالوهن والضعف وقلة الحركة على غير المعتاد.
>2- جفاف البشرة وتشقق الشفاه.
>3- شعور دائم لدى الطفل بالعطش والرغبة فى تناول المياه.
>4- شحوب شديد بالبشرة.
>5- فى الأطفال الرضع قد نلاحظ تقعر فتحة اليافوخ بالمخ لديهم.

طرق علاج جفاف الأطفال:


>1- تناول الطفل محلول معالجة الجفاف( والذى تحدد جرعته بواسطة الطبيب المعالج تبعا لوزن الطفل وعمره) بعد كل نوبة قىء او تبرز.
>2- الحرص على تناول جرعات علاج العدوى المسببة للنزلة المعوية.
>3- تقديم أنواع معينة من الطعام للطفل، أهمها البطاطس المهروسة والجزر وعصير التفاح الطازج، وماء الأرز.
>4- تجنب الأطعمة التى تزيد من أعراض الإسهال كالملوخية والكوسة .
>5- الشاى والمشروبات الغازية لا تعالج نوبات الإسهال فتجنب تقديمهم للطفل.

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مصر 365