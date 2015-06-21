تعرف على فوائد الخرشوف فى الوقاية من أمراض القلب والسكر والكبد والكلى

الطبيعة مصدر للغذاء والدواء، ومن النباتات التى لها أهمية كبيرة لصحة الجسم ، الخرشوف الذى يساعد على الوقاية من الأمراض وعلاجها .

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إن الخرشوف من الخضراوات المهمة للجسم، حيث يحتوى على ألياف معدنية عالية وعناصر كثيرة منها الكالسيوم والماغنسيوم والكروم وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين أ والبيوتين والمانجنيز، لافتا إلى أن الخرشوف يساعد على فتح الشهية، ويمكن استخدامه فى الوقاية من العديد من الأمراض، كأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر واضطرابات الكبد والكلى والنقرس.

ويتابع د. محمد سيد مسعود أن الخرشوف مفيدا جدا، للمرأة الحامل، وأيضا للمعدة ويسهل عملية الهضم، ويعتبر مهما جدا لمرضى الكبد حيث يساعد على تطهير الكبد، موضحا أنه يستخدم فى خفض مستوى الكولسترول بالدم.

يستكمل حديثة قائلا: "الخرشوف يعد عاملا مهما فى علاج بعض الأمراض كالأنيميا ومشاكل العظام وضعف الكالسيوم، لذا من الضرورى تواجده فى طبق السلطة يوميا لتنظيف الجسم من السموم، وسهولة الهضم، ومن الضرورى على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك الإكثار من تناوله لتجنب المضاعفات كالبواسير.