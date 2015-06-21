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الهلال الأحمر الليبى ينتشل 6 جثث مجهولة الهوية غرب مدينة درنة الليبية

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الهلال الأحمر الليبى ينتشل 6 جثث مجهولة الهوية غرب مدينة درنة الليبية الهلال الأحمر الليبى ينتشل 6 جثث مجهولة الهوية غرب مدينة درنة الليبية
انتشل فريق البحث عن الجثث بجمعية الهلال الأحمر الليبى، فرع درنة مساء أمس، ست جثث مجهولة الهوية، عثر عليها بوادى بولم، جنوب غرب مدينة درنة الليبية.

وقال مسئول المكتب الإعلامى بالجمعية، فى تصريح صحفى الليلة، إن الجثث عثر عليها أسفل وادى بولم، الذى ينحدر حتى وادى الناقة جنوب غرب درنة، ونزل فريق البحث عن الجثث من المنحدر الوعر ووضع الجثث فى الكيس المخصص لها، وصعد بها بالرغم من صعوبة من المكان.

و أوضح، أنه تم نقل الجثث وتسليمها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع الهريش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتم دفنها من قبل شباب الكشافة فى مقبرة الظهر الحمر بدرنه.

وأشار إلى أن فريق البحث عن الجثث وصل إلى مكانها عبر طريق الظهر الحمر المؤدية إلى مدينة القبة ومنها إلى منطقة عين مارة ثم المدخل الغربى لمدينة درنة.

وطالب مراجعة مكتب البحث عن المفقودين بجمعية الهلال الأحمر الليبى فرع درنه، ليتم التعرف عليها من قبل أهالى المفقودين.
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