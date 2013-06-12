أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

مرض “عمرو خالد” يؤجل مؤتمر إفتتاح مقرات الحزب بالدقهليه إلي رمضان

Google+ Print
مرض “عمرو خالد” يؤجل مؤتمر إفتتاح مقرات الحزب بالدقهليه إلي رمضان مرض “عمرو خالد” يؤجل مؤتمر إفتتاح مقرات الحزب بالدقهليه إلي رمضان

أجل حزب مؤتمره الجماهيري المقرر عقده الجمعة بمحافظة الدقهلية الي رمضان المقبل بسبب  الظروف الصحيه الشديده للدكتور عمرو خالد .

وأضاف  أحمد عزالدين امين التنظيم وعضو المكتب السياسسي بحزب مصر خلال بيان صحفي أن الحزب يشكر المهندس توفيق عوض الله أمين الحزب وقيادات الحزب وشبابه على المجهود الكبير الذي تم خلال الفتره الماضيه إستعدادا لهذا الحدث الهام .

وأكد على تقدير الدكتور عمرو خالد لهذه المجهودات الكبيره التي تبشر بوجود كيان قوي للحزب في هذه المحافظه العريقه والمهمه كم أكد عزالدين على أنه تم تحديد الجمعه 26/7/2013 هو الموعد الجديد للمؤتمر وزيارة الدكتور عمرو خالد للمحافظه لتدشين مقراتها وسيكون اللقاء في جو رمضاني مع قيادات الحزب وأهالي المنصورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر