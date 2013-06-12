مرض “عمرو خالد” يؤجل مؤتمر إفتتاح مقرات الحزب بالدقهليه إلي رمضان

أجل حزب مصر مؤتمره الجماهيري المقرر عقده الجمعة بمحافظة الدقهلية الي رمضان المقبل بسبب الظروف الصحيه الشديده للدكتور عمرو خالد .

وأضاف أحمد عزالدين امين التنظيم وعضو المكتب السياسسي بحزب مصر خلال بيان صحفي أن الحزب يشكر المهندس توفيق عوض الله أمين الحزب وقيادات الحزب وشبابه على المجهود الكبير الذي تم خلال الفتره الماضيه إستعدادا لهذا الحدث الهام .

وأكد على تقدير الدكتور عمرو خالد لهذه المجهودات الكبيره التي تبشر بوجود كيان قوي للحزب في هذه المحافظه العريقه والمهمه كم أكد عزالدين على أنه تم تحديد الجمعه 26/7/2013 هو الموعد الجديد للمؤتمر وزيارة الدكتور عمرو خالد للمحافظه لتدشين مقراتها وسيكون اللقاء في جو رمضاني مع قيادات الحزب وأهالي المنصورة.