موجز الصحافة المحلية.. معاش "القضاة" يُهدد انتخابات البرلمان

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان معاش "القضاة" يهدد انتخابات البرلمان.. حيث تواجــه انتخابات مجلس النواب العديد من المشــاكل والعقبــات، فبعد هدوء عاصفة عدم الدســتورية التى شــابت بعــض القوانيــن، كشــفت مصــادر لـ«اليــوم الســابع»، عــن بعــض المفاجــآت التى قد تــؤدى إلى تأجيــل الإعلان عن موعد محــدد لعملية الاقتراع.

و فى مقدمة المفاجآت خــروج 5 أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات، من عضويــة اللجنة، بحلول 30 يونيــو الجارى لبلوغ بعضهــم ســن التقاعــد، وترقيــة آخرين إلــى مناصب تتنافــى مع عمــل اللجنــة، بالإضافة إلى اقتــراب كل المؤسســات القضائية مــن الحصول على ما يســمى بـ«الإجــازة القضائيــة» المقررة فى شــهر أغســطس المقبــل.

وقالت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن القضية الفلسطينية ستظل تتمتع بمكانتها المتميزة فى صدارة السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تنسق مع مختلف الأطراف الدولية لدفع جهود السلام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطينى فى السلام والأمن والاستقرار.

وأشار الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أهمية أن تتسم أى عملية قادمة بالجدية والالتزام للتوصل إلى تسوية إقليمية شاملة ودائمة، وبما يتوافق مع حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

كما التقى الرئيس مع وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، بحضور شكرى، وصرح وزير الخارجية، بأن لقاء الرئيس مع الوزير الفرنسى تناول كل قضايا العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى هناك ارتياحًا لمستوى التعاون بين البلدين وأهمية استمرار العمل لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، التى تتسم بالرغبة المشتركة لاستمرار التواصل بين الجانبين.

وكشفت صحيفة "الأخبار" فى تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالى جديد داخل ماسبيرو تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية السابق، ورئيس القناة الرابعة، و7 مسئولين آخرين من معاونيهم وأمر المستشار هشام مهنا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، جاء ذلك خلال التحقيقات التى بأشرها أيمن الغباشى رئيس النيابة، أن فتحى أحمد الغندور المخرج بالقناة الرابعة التابع لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة التلفيزيون حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلى "حدوتة مصرية" من أى أشخاص تربطهم صلة قرابة برئيس القناة مصطفى خضير خلافًا للحقيقة.

وأوضحت صحيفة "المصرى اليوم"، أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أعلن أنه يجرى التنسيق حاليًا مع الدكتور محب الرافعى ووزير التربية والتعليم والمحافظين، لتنفيذ مشروع قومى لصيانة جميع المدارس بالمحافظات.

وأضاف لبيب، فى تصريحات صحفية أمس، أنه بمجرد انتهاء الدارسة وامتحانات النصف الثانى من العام الدراسى الجارى سيتم تنفيذ المشروع وفقًا للخطة المعتمدة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أن مدارس المحافظات ستتم صيانتها على مراحل.

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