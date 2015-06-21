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أطباء مستشفى الأحرار بالزقازيق يعترضون على قلة الإمكانيات لتقديم خدمة طبية

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أطباء مستشفى الأحرار بالزقازيق يعترضون على قلة الإمكانيات لتقديم خدمة طبية أطباء مستشفى الأحرار بالزقازيق يعترضون على قلة الإمكانيات لتقديم خدمة طبية
انسحب أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الأحرار العام بالزقازيق، من اجتماعهم بمندوب مديرية الصحة بالشرقية لمتابعة الجودة أمس، اعتراضًا منهم على تجاهل مسئول الجودة ضعف الإمكانيات الطبية بالقسم وعجزهم عن تقديم الخدمة اللازمة للمرضى، مقابل إصرار مسئول الجودة على الاهتمام بالأمور الإدارية والتذكرة الطبية.

وشعر الأطباء النواب والأخصائيين بالغضب نتيجة تجاهل شكواهم من عدم توافر الخيوط والجوارب الطبية وعدم وجود تكييف مركزي وعدد من المعدات الطبية المهمة ما يعد فية خطورة على حياة المريضات، ويمثل عائقا أمام تقديم الخدمة الطبية.

وأكد الأطباء أن مثل هذه الأفكار العقيمة والروتينية التى ما زال تصر عليها القيادات وعدم استغلال طاقات شباب الأطباء فى التطوير هو ما أجبرهم على اللجوء للمستشفيات الخاصة.

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مصر 365