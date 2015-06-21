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إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - الفيوم"

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إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - الفيوم" إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - الفيوم"
أصيب مساء السبت 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد تلقى إخطارًا من مستشفى الفيوم العام يفيد بوصول 13 مصابا إلى المستشفى بعدما انقلبت بهم سيارة بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى وتم إسعاف اثنين بمكان الحادث فى سيارة الإسعاف وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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