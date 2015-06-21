فرنسا: جمود عملية السلام فى الشرق الاوسط يهدد "بتأجيج" الصراع

حذر وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إسرائيل والفلسطينيين اليوم السبت من ان استمرار الجمود فى عملية السلام يهدد "بتأجيج" الصراع وحث الجانبين على العودة إلى المفاوضات سريعا.

وقادت الولايات المتحدة جهودا للتوصل الى سلام قائم على حل الدولتين وانهارت المحادثات فى ابريل نيسان عام 2014 وضعف الموقف السياسى لزعماء الجانبين. لكن مع تفاقم الازمة فى المنطقة واتجاه واشنطن لإعادة تقييم العلاقات الأمريكية الاسرائيلية وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.

وقال فابيوس للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى "يجب أن نبذل أقصى ما فى وسعنا حتى يتمكن الجانبان من استنئاف المفاوضات..نعتقد أن عدم التحرك سيؤدى إلى خطر مزدوج من الجمود وتأجيج (الصراع)."

ويقوم فابيوس بزيارة لمدة يومين للشرق الأوسط يأمل من خلالها تعزيز مبادرة تقودها فرنسا بهدف استئناف عملية السلام من خلال مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية والاتحاد الاوروبى والدول الاعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وستعمل هذه الدول على الضغط على الجانبين لتقديم تنازلات لا يرغب اى جانب فى القيام بها بمفرده، وستكون المحادثات بموجب قرار لمجلس الأمن يحدد اطار التفاوض ويضع فترة زمنية مدتها 18 شهرا على الأرجح لاستكمال المحادثات.

وقال فابيوس "مر 40 عاما...نحتاج إلى تبنى الطريقة التى يتمكن العرب والأوروبيون والأمريكيون من خلالها مواكبة الأمر."

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