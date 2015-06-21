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الصوم 5 أيام شهرياً يقلل خطر السرطان وأمراض القلب

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الصوم 5 أيام شهرياً يقلل خطر السرطان وأمراض القلب الصوم 5 أيام شهرياً يقلل خطر السرطان وأمراض القلب
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن الكثير من الفوائد الصحية لأحد الأنظمة الشبيهة بالصوم، والتى يتم فيها الحد من السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، وكشفت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً، وأشرف عليها باحثون من جامعة سازرن كاليفورنيا الأمريكية أن الصوم والحد من السعرات الحرارية يساهم نظرياً فى تمديد حياة الإنسان وإبطاء الشيخوخة.

وتابع الباحثون أن الصوم وتقليل السعرات الحرارية التى يحصل عليها الإنسان إلى النصف تقريباً لمدة 5 أيام فى الشهر يساهم فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب.

وأكد الباحثون أن الحد من السعرات الحرارية التى يتناولها الإنسان بنسب تتراوح بين 34% و54% لمدة 5 أيام متقطعة فى الشهر، واتباع الحمية الغذائية الطبيعية خلال باقى الشهر يساهم فى التمتع بهذه الفوائد الصحية المثيرة.

وأضاف الباحثون أن مستويات الجلوكوز انخفضت بنسبة 10% خلال الأيام التى يصوم فيها، وكما انخفض مستويات إحدى المواد الكيميائية التى تتسبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض المتعلقة بالشيخوخة بنسبة 24%، وتعرف هذه المادة باسم "IGF1 ".

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر يونيو الجارى.
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