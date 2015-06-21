حبس ثلاثة أشقاء قتلوا أخيهم بسبب خلافات أسرية بكفر الشيخ

قررت نيابة بيلا مساء اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، حبس ثلاثة أشقاء لقتلهم شقيقهم لخلافات قديمة بينهم وبين المجنى عليه.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوصول "ر.ازم"، 53 سنة، موظف بإدارة بيلا التعليمية،مصابًا بعدة طعنات تحت الإبط من الجهة اليمنى، إلى مستشفى بيلا المركزى، وتم نقله إلى مستشفى طوارئ المنصورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

على الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة بيلا، برئاسة الرائد محمد أبو الخير، ومعاونوه النقباء أحمد قطاطو وأحمد الدمرداش وعمر غريب، تحت إشراف العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، إلى مكان الواقعة.

تبين من خلال التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 أشقاء وهم "ح.ع" و"ع.ع" و"أ.ع" ونجل الأول، بسبب خلافات قديمة بينهم، قام على أثرها الأشقاء الثلاثة بالتعدى على المجنى عليه بالأسلحة البيضاء، محدثين إصابته التى تسببت فى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأداة المستخدمة فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم.