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أهالي بولاق الدكرور يقطعون طريق "كوبري ثروت" بسبب طفح مياه الصرف

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أهالي بولاق الدكرور يقطعون طريق "كوبري ثروت" بسبب طفح مياه الصرف أهالي بولاق الدكرور يقطعون طريق "كوبري ثروت" بسبب طفح مياه الصرف
رئيس الحي: أبلغت شركة الصرف الصحي لتقوم سياراتها بشفط المياه

كتب : محمد الأبنودى منذ 19 دقيقة

قطع عدد من أهالي حي بولاق الدكرور كوبري ثروت، المؤدي إلى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية وتكدس السيارات فوق الكوبري؛ بسبب إغراق مياه الصرف الصحي لعزبة حرب ببولاق الدكرور بجوار ترعة الزمر.

وقال المهندس أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، في تصريح لـ"الوطن"، إنه أبلغ شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة لمتابعة الحدث لتقوم سيارات الشركة بشفط مياه الصرف الصحي بالعزبة، مشيرا إلى أنه ذهب للموقع لمطالبة الأهالي بالتعاون مع رجال الأمن وشركة المياه وإعادة سير الحركة المرورية.

وانتقل أفراد من مديرية أمن الجيزة وضباط الإدارة العامة للمرور بالجيزة لإقناع الأهالي بفتح الطريق مرة أخرى.

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