النيابة توافق على تصالح مبارك وجمال وسوزان في قضية هدايا "الإعلام"

كتب : الوليد إسماعيل منذ 27 دقيقة

وافقت نيابة الأموال العامة العليا على قبول طلب التصالح المقدم من جمال مبارك في قضية الاستيلاء على المال العام من خلال قبول هدايا وزارة الإعلام.

وقال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، انتقل إلى سجن طرة للتحقيق مع علاء وجمال مبارك في قضية هدايا وزارة الإعلام فطلب جمال التصالح وسداد مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه قيمة الهدايا المنسوب إليهم الحصول عليها، ووافقت النيابة على السداد والتصالح.

وأشار حسيني إلى أن تلك المبالغ تخص جمال وحسني مبارك وسوزان مبارك.