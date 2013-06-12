بلاغ يتهم "الشاطر" و"أبو إسماعيل" و"بديع" بالتخطيط لاستخدام العنف في 30 يونيو

كتب : حاتم أبو النور منذ 5 دقائق

تقدم عمار فؤاد، سكرتير عام شباب حزب الوفد بدمياط، ببلاغ للنائب العام ضد كل من خيرت الشاطر ومحمد بديع وحازم صلاح أبو إسماعيل وأحمد المغير، تلقاه المستشار شريف طه وكيل النائب العام بدمياط، يتهم فيه "المغير وأبو إسماعيل" بأن لهم تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم تشير إلى تخطيطهم إلى إراقة الدماء المصرية واستخدام العنف وإحداث مجزرة بشرية وفتنة بين الشعب، وتحميلهم مسؤولية ما سيحدث يوم 30 يونيو.

وطالب عمار، في بلاغه، بنزول القوات المسلحة يوم 30 يونيو لحماية الشعب المصري من تيارات الإسلام السياسي، وحمل الفريق السيسي وزير الدفاع، المسؤولية الوطنية والتاريخية اتجاه ما سيحدث يوم 30 يونيو.