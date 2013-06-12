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"مجلس الوزراء": الانتهاء من قانون تنمية السويس قريبا.. و30 يونيو سيكون "يوما عاديا"

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"مجلس الوزراء": الانتهاء من قانون تنمية السويس قريبا.. و30 يونيو سيكون "يوما عاديا" "مجلس الوزراء": الانتهاء من قانون تنمية السويس قريبا.. و30 يونيو سيكون "يوما عاديا"

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 53 دقيقة

قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جارٍ العمل على مسودة قانون تنمية قناة السويس وسيتم الانتهاء منها "قريبا" وستطرح في نقاش عام والحكومة تولي أهمية كبرى لتنمية إقليم قناة السويس باعتباره من المشروعات الكبرى التي تعول عليها لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الحديدي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن يوم 30 يونيو سيكون يوما عاديا مثل بقية الأيام وقد تختلف الرؤى حول هذه المناسبة، وعلى الجميع أن يعبروا عن رأيهم في إطار سلمي، لخدمة الثورة وأهدافها، مشيرا إلى أنه لم يتحدث أحد عن استخدام القوة في 30 يونيو والحكومة ستوفر الأمن للجميع في إطار سلمي.

وحول تطبيق البطاقات الذكية لتوزيع السلع التموينية والبترولية، قال الحديدي: "نقوم الآن بحصر البيانات الخاصة بمنظومة البطاقات الذكية ليس أكثر من ذلك، لأن توفير قاعدة بيانات سلمية شرط نجاحها ونوع الرقابة الذي يمنع التهريب"، مضيفا أن تحديد موعد انتهاء هذه المرحلة ستعلن عنه وزارة البترول، وأشار إلى أن هذه المرحلة لها أهمية كبرى في ضبط عمليات التهريب التي توفر مليارات الجنيهات.

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