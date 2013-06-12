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"6 أبريل" تستنكر محاولة فض اعتصام المثقفين.. وتؤكد: "النظام يواصل غباءه السياسي"

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"6 أبريل" تستنكر محاولة فض اعتصام المثقفين.. وتؤكد: "النظام يواصل غباءه السياسي" "6 أبريل" تستنكر محاولة فض اعتصام المثقفين.. وتؤكد: "النظام يواصل غباءه السياسي"

كتب : سارة محمد منذ 41 دقيقة

استنكرت حركة شباب 6 أبريل محاولة أنصار ومؤيدي وزير الثقافة الجديد علاء عبدالعزيز من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، فض اعتصام المثقفين أمام ديوان الوزارة أمس.

وأكدت الحركة في بيان لها "أن النظام ومؤيديه يواصلون غباءهم السياسي، حيث لا نرى في العالم كله مؤيدي نظام يتظاهرون، لأنه من البديهي أن السلطة واتخاذ القرار معهم".

وأضافت الحركة في بيانها أنه "قد ثبت لكل ذي عقل فى أن هذا النظام يصدّر لنا الأزمة تلو الأزمة والكارثة تلو الكارثة ويعرض الأمن القومى والسلم الاجتماعي لمخاطر عديدة"، كما طالبت النظام ومؤيديه بالكف عن تلك الممارسات الإرهابية، وحملت النظام الحاكم وأنصاره مسؤولية أي أحداث عنف. وأكدت الحركة على مساندتها للمثقفين والفنانين في قضيتهم منذ اليوم الأول، ودعمها لاعتصامهم السلمى ومطالبهم المشروعة.

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